Son Kez Yemekte Bir Araya Geldiler

Yenişehir
Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Süleyman Çelik
'in ev sahipliğinde son kez yemekte bir araya geldi.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, 2014-2019 yılları arasında görev yapan AK Parti
ve MHP
meclis üyelerine aileleri ile birlikte yemek verdi. Süleyman Çelik, yemek sonrası meclis üyelerine plaket takdim etti. Başkan Süleyman Çelik, "İnsan zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor. Bu zaman içerisinde acı tatlı günlerimiz oldu. İstemeyerek kalbiniz kırdıysam özür diyorum, haklarınızı helal edin" diye konuştu.
AK Parti Gurup Sözcüsü meclis üyesi Zekai Dündar, "Hepimizin ortak noktası Yenişehir. Bu manada isteyerek kimsenin kalbini kırmadık. Haklarınızı helal ediniz" dedi.
MHP Gurup Sözcüsü Mesut Bedel, "Beş yıllık bir mesai arkadaşlığı yaptık. Hepimiz Yenişehir'in menfaati için elimizi taşın altına koyduk. Hiç kimse kendi menfaatleri için hareket etmedi. Ben başkanıma ve meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yemek sonrası meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Çelik
hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
MHP, AK Parti, Süleyman Çelik, Yenişehir, Güncel
Kaynak: İHA