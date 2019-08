Son kurul Konak'ta gerçekleştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığının düzenlediği İlçe Danışma Kurulu toplantılarının sonuncusu olan Konak İlçe Danışma Kurulu toplantısı, Konak Belediyesi Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Konak İlçe Danışma Kurulu Toplantısına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu, İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter, Kani Beko, İl Başkan yardımcıları, İlçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Geç saatlere kadar süren İlçe Danışma Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu yaptı. Ardından da CHP İL Başkanı Deniz Yücel ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur söz verildi. Toplantının ikinci yarısında ise partililer söz alarak partinin iktidar yolunda neler yapması gerektiği ile ilgili fikirlerini dile getirdiler."Birlikte başaracağız"Danışma kurulu açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Konak İlçe başkanı Çağrı Gruşcu, 31 Mart yerel seçim sürecinde Konak'ın her mahallesini arşınladıklarını ve vatandaşın yanında oldukları dile getirirken Abdül Batur ile birlikte adım adım Konak'ı her yerine ulaştıklarını ifade etti. Seçim sürecinde Abdül Batur ile çok güzel enerji ve sinerji yakaladıklarını belirterek, parti gençlik kollarına, kadın kollarına ve emekçi üyelerine teşekkür etti. Gruşcu "Gültepe'de, Alsancak'ta, Güzelyalı'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi bir araya geleceğiz. Bu partinin iktidar olması için çalışacağız. Bunu birlikte başaracağız" diyerek parti içinde birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği mesajını verdi. Gruşcu yüzde 63 oy oranı ile Konak'ta çok başarılı olduklarını ve bunun için Başkan Abdül Batur'a teşekkür etti.Gruşcu ve Batur'a teşekkürCHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara değinerek, yapılan bu toplantıları örgüte, partiye yön veren çok önemli toplantılar olduğunu söyledi. Yücel, son yerel seçimlerde elde edilen başarıya değinerek, "Genel Başkanımız önderliğinde yürütülen ittifak süreci, ittifakın resmi ve gayri resmi paydaşlarıyla, ortaklarıyla kurulan doğru diyaloglar, atılan doğru adımlar neticesinde Türkiye genelinde başarıya ulaştık. Özellikle parti olarak tüm kesimleri kucaklayan bir dil, üslup ve doğru seçim taahhütleriyle 25 yıldır İstanbul'u, Ankara'yı ve 17 yıldır da ülkemizi yöneten AKP iktidarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Türkiye'de umut olmayı başardık. İzmir'de önemli bir başarıya imza attık. Tüm gözler İzmir'de ve bazı ilçelerdeydi. Başarısızlık beklenen pek çok ilçede Cumhuriyet Halk Partisi İlçe örgütleriyle hem 2014'te kaybettiğimiz 8 ilçenin 5'ini geri kazandık hem de oylarımızı ciddi bir biçimde artırdık" dedi. Konak İlçesi'nin de İzmir'in göz bebeği olduğunu dile getiren Yücel, Konak'ta da partinin oyunu ciddi bir oranda artırdıklarını ve yüzde 63 gibi bir oy aldıklarını söyledi. Deniz Yücel, bu başarıdan ötürü İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu'ya ve örgüte teşekkür etti. Yücel, başarıda büyük payı olan deneyimli belediye başkanı Abdül Batur'a da teşekkür etti. Yücel, "Seçim sürecinin en başından beri atandığı günden beri, adaylığı açıklandığı günden beri birlikte yakalamış oldukları senkronizasyonu, birlikteliği ve bütünlüğü seçim sonuçlarına da yansıttıklarını düşünüyorum bu yüzden de tüm Konak İlçe örgütümüze teşekkür ediyorum" dedi."Omuz omuza mücadele örneği verdik"Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, 20 yıllık Narlıdere serüveninden sonra kendisini bir anda Konak Belediye Başkanı adayı olarak göreve başladığını ifade eden Batur, her zaman örgütüyle, vatandaşıyla barışık bir belediye başkanı portresi çizdiğini belirterek, Konak Belediye Başkanlığı için nasıl bir süreç geçirdiğini dile getirerek, bu sürecin kendisi için çok önemli bir süreç olduğunu söyledi. 7 Şubat'ta sahaya çıkarak çalışmalarına başladıklarını belirten Batur, "Her gün 10 bin adım diyerek Konak'ın tüm ilçe sınırları içinde gitmedik yer, sıkmadık el bırakmadık. Bu sürece isimleri belirlenen meclis üyesi arkadaşlarım katıldı. Omuz omuza mücadele örneği verdik. Süreçte önemli bir başarı elde edildi. Bu süreç içinde şunu tespit ettim; Konak'ta yapılacak çok iş var. Projeler var, vatandaşın beklentisi var" dedi. Batur, partimizle senkronize çalışmamızın başarısının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen diğer siyasi unsurların da başarısı olduğunu belirterek onlara da teşekkür etti. 2023'e kadar da diğer siyasi unsurlarla, partilerle ilişkileri aynı düzeyde ve onların da istekler ve beklentilerini de karşılayacak noktada olunması gerektiğini söyledi.İlk iş kentsel dönüşümGöreve geldikten sonra ilk iş olarak muhtarlıkları dolaşmaya başladığını belirten Başkan Batur, 100 günde neler yaptığını da sunumla dile getirdi. Başkan Batur'un üzerinde önemli üzerinde durduğu konuların başında kentsel dönüşüm geliyor. Bu konuda daha önce yapılan projenin revize edilmeye başlandığını belirterek, "Yaklaşık 300 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Gültepe, Toros ve Levent'in yeniden revizesi için çalışmalarımız iki aya kadar tamamlanmış olacak. Revize ettiğimiz konu içinde daha çok yeşil alan, sosyal tesis alanı, yolların genişletilmesi ve betondan biraz daha arındırılarak o bölgenin çekim merkezi olması yönünde restorasyonu yapılıyor. Kısa süre içinde bu çalışma tamamlanmış olacak" diyerek bölge halkına da müjde vermiş oldu.Engelliler Merkezi hayata geçiyorİlçedeki tüm parkları da yenileyeceğini dile getiren Batur, "Parklarımızı çocuklarımıza ve Konak ilçemize yakışır hale getiriyoruz" dedi. Özellikle zihinsel engelli çocuklar içinde bir rehabilitasyon merkezinin de hazırlanmaya başladığını kaydeden Başkan Batur, daha önce Tepecik semtinde bir vakfın yaptığı binanın restorasyonun yapıldığını ve Salı günü de protokolün imzalanacağını söyledi. Kısa süre içinde zihinsel engelli çocukların hem eğitimi hem topluma kazandırılması hem de ailelerinin belediye ve toplumla kaynaşması konusunda yapılan çalışmanın önemli olduğunu söyledi. Başkan Aynı merkezde akşam bakım merkezi de kurulacağı bilgisini de veren Batur, "Akşam belli bir saate kadar engelli çocuklarımıza bakacağız, böylece aileler de sosyal hayatına devam edebilecek. Bu çok önemli bir proje. Kısa süre içinde hayata geçmiş olacak" dedi."Ne İzmir'e nede Konak'a toz kondurmayacağız"Başkan Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mahallelerde temizlik seferberliği başlattıklarını belirterek, öncelikle İzmir'in üst noktaların daha önce hizmet gitmeyen bölgelerde temizliğe başlamakta kararlı olduklarını söyledi. Temizlik seferliğini Kadifekale'den başlattıklarını hatırlatan Batur, her hafta bir mahallede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak düzenlenen temizlik kampanyasından çalışmalarını sürdüreceklerini ve ne İzmir'e nede Konak'a toz kondurmayacaklarını ifade etti."Sahada çalışmaya önem gösteriyoruz"Sahada çalışmaya önem gösterdiklerini ifade eden Başkan Batur, şöyle devam etti:"Özellikle vatandaşlarımızın sıkıntılarını yerinde tespit etmek ve yapılacakları hizmetleri denetlemek konusunda elimizden geldiğince sahada dolaşıyoruz. Zeytinlik mahallesine doğalgaz getirecek çalışmaların başlatıldı ve hızla devam ediyor. Bu kış mahallemizde evler doğalgaz ile ısınacak. Ayrıca Konak'ın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele konusunda da Türkiye'ye örnek bir projeye imza attık. Uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurduk. Bu komisyon daha rahat çalışabilmesi ve çocukların rehabilite edilebilmesi için Basmane'de Oteller Sokağı'nda bağışlanan bir binanın restore ederek çalışmalarımızı yürüteceğiz."Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın CumhuriyetBatur, 2023 yılının Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yılı olmasını istediğini de dile getiren Başkan Batur, Martın sonu bahar, 2023'ün sonu da bahar olacak. Bundan sonra da her şey çok güzel olacak. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı. - İZMİR