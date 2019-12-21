Haberler » Güncel » Son lokomotif istasyon meydanına - Haber

Son lokomotif istasyon meydanına

Manisa'nın Soma ilçesinde yıllardır atıl durumdaki buharlı lokomotiflerden sonuncusu İstasyon Meydanı'ndaki yerini aldı.

21.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:20 Son lokomotif istasyon meydanına
'nın ilçesinde yıllardır atıl durumdaki buharlı lokomotiflerden sonuncusu İstasyon Meydanı'ndaki yerini aldı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un girişimleriyle Soma Gar sahasında zımpara, boya ve tamir işleri başlatılan buharlı lokomotif, TCDD Bölge Müdürlüğü ve Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle Soma'da İstasyon Meydanı'na yerleştirildi.

Daha çok Aydın - İzmir - Afyon hattında kullanıldığı bildirilen lokomotifin 1943 Alman Kriegslok marka ve DRG 52 model olduğu, toplam uzunluğu ise 22 metre 80 cm, ağırlığının 146 ton olduğu kaydedildi.

Meydana ayrı bir güzellik katan lokomotif vatandaşlarında ilgisini çekti. - MANİSA

Ali Tulup, Manisa, İzmir, Soma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22   Havalimanlarında görevli 3 polise göçmen kaçakçılığı tutuklaması - Haber
13:22   Dha dış 'abd savunma bakanı türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var - Haber
13:22   Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı - Haber
13:21   2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi - KUALA - Haber
13:17   Sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:25:48