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Son lord Sörloth

Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında aldığı 3 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükselen Trabzonspor'da Alexander Sörloth fırtınası esiyor.

23.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:33Son lord Sörloth

Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında aldığı 3 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükselen 'da Alexander Sörloth fırtınası esiyor.

Bordo mavili takım ile ligde 12 maça çıkan golcü oyuncu, 7 gole imza atarken 4 de asist yaptı. Ayrıca Norveçli, Trabzonspor ile Avrupa Ligi elemelerinde de 4 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.

SÖRLOTH DEMEK, PUAN DEMEK

Ayrıca Karadeniz temsilcisi Sörloth'un gol attığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 de beraberlik aldı.

SUDAN UCUZ GOLCÜ

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ye 2 yıl için toplam 750 bin Euro kiralama ücreti ödenerek kadrosuna kattığı Sörloth için Trabzonspor'un 6 milyon Euro'ya bonservisini alma hakkı da bulunuyor. Öte yandan Norveçli oyuncu Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

YÖNETİM BAŞARISI

Sezon başında Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasıyla golcü arayışlarına giren ve birçok futboluyla görüşen bordo mavili takımın yöneticileri, Alexander Sörloth transferi sonrası eleştirilse de Norveçli golcünün performansı, futbol kamuoyu tarafından büyük beğeni topladı.



MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

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