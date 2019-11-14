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Son meyvesini yemek için yanına gittiği armut ağacının çiçek açtığını gördü

Sındırgı ilçesinde bir bahçedeki armut ağacı kasım ayında çiçek açtı.

14.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:20Son meyvesini yemek için yanına gittiği armut ağacının çiçek açtığını gördü
ilçesinde bir bahçedeki armut ağacı kasım ayında çiçek açtı.
Camicedit Mahallesi'nde, bahçesindeki armut ağacının son meyvesi koparmak için gelen Talat , ağacın çiçek açtığını gördü.
Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın çiçek açtığını görünce çok şaşırdığını söyledi.
İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Karakaya, "Normalde nisan veya mayıs aylarında çiçek açıyordu. Eylül ayında meyvesini yerken, şimdi hem çiçeğini hem de meyvesini aynı ağaçta görüyoruz." dedi.
Karakaya'nın komşusu Hasan Erdağ da kasım ayında çiçek açan ağacı görünce şaşırdığını ifade etti.

Sındırgı, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

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