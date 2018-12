Son Model Aracın Talihlisi Belli Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 11:56



06 Aralık 2018 Perşembe 11:56

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin son model otomobili, yapılan çekiliş sonunda talihlisini buldu. Her 100 TL'lik alışverişe 1 kupon hakkı verilen kampanyaya on binlerce kişi katılım gösterdi.Alışveriş merkezi 23 Temmuz 2018'de başlayıp, 5 Aralık 2018 tarihinde son bulan 0 kilometre araç kampanyasının talihlisi açıklandı. Adaletli bir çekiliş olması için ziyaretçiler arasından rastgele seçilen 6 kişi ellerinde, içinde rakamların bulunduğu keseler ile Milli Piyango yetkilisinin çekiliş için talimat vermesini bekledi.Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin gözetiminde yapılan çekiliş sonunda 1 asil, bir yedek talihli belirlendi.Alışveriş merkezinde gerçekleştirilen çekilişi yüzlerce ziyaretçi ellerindeki katılım kuponlarıyla izledi.238 bin 568 katılım sayısı içerisinden, kampanyanın asil talihlisi 133582 numaralı kupon ile Adana'nın Yüreğir ilçesinde ikamet eden Koray Yıldız oldu. Yedek talihli ise aynı ilçede ikamet eden 064508 numaralı kupona sahip Hasan Can Özbek oldu.Son model otomobil, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde yapılacak törenle talihlisine teslim edilecek. - ADANA