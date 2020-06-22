Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Eskişehir'de bulunan Espark Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen otomobil ödüllü çekiliş töreninde son model otomobilin sahibi belli oldu.

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu
22.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:30
Eskişehir'de bulunan Espark Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen otomobil ödüllü çekiliş töreninde son model otomobilin sahibi belli oldu.

Espark AVM'de Noter ve Milli Piyango yetkilileri gözetiminde gerçekleşen çekilişle Mercedes Benz A 180d Style marka otomobili kazanan talihli belli oldu. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen çekiliş sonucunda büyük ödülün sahibi Kübra Kerkük oldu. Ayrıca 150 lira ve katları alışverişler yaparak kampanyaya katılanlar arasında gerçekleştiren çekilişte ise 4 talihli vatandaş telefon ve televizyon kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, ESPARK, Güncel, Haber

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