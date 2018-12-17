Son Model Otomobil Talihlisi Anahtarını Aldı

Adana
Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde son model otomobil, talihlisi Koray Yıldız
'a teslim edildi.
238 bin 568 adet kuponun dağıtıldığı çekilişte lüks aracın sahibi olan Koray Yıldız, sonucun kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyledi.
23 Temmuz 2018'de başlayıp, 5 Aralık
2018 tarihinde son bulan 0 kilometre otomobil kampanyasının Milli Piyango İdaresi
, Noter ve AVM ziyaretçilerinin huzurunda yapılan çekilişini 133582 numaralı kupon ile kazanan talihlinin, aracını teslim alırken oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.
Çekilişe; AVM'deki mağazalardan 100 TL ve üzeri alışveriş yapıp, bu alışverişleri karşılığındaki fiş yada faturalarını danışma birimine ibraz ederek, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Optimum Club kart formunu dolduranlar katıldı. - ADANA
Adana,Koray Yıldız
Kaynak: İHA