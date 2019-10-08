Son model telefonuyla ceviz kıran Doğa Rutkay tepki topladı

Güldür Güldür Show'a yeni katılan İrem Kahyacıoğlu'nun Instagram hesabından Doğa Rutkay'ı etiketleyerek paylaştığı ceviz kırma videosu sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti.

İrem Kahyacıoğlu

"PARAYI BULUNCA NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRIYORLAR"

Çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara veren Doğa Rutkay yaptığı hareketle sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Doğa Rutkay'ın son model telefonuyla ceviz kırması sonrası sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntüler yer aldığı videoya, "Ünlüler parayı bulunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar." yorumunda bulundu.