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Son model telefonuyla ceviz kıran Doğa Rutkay tepki topladı

Anne olunca televizyon kariyerine ara veren güzel oyuncu Doğa Rutkay'ın son model telefonuyla ceviz kırması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları videoya, "Ünlüler parayı bulunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar" tarzı yorumlarda bulundu.

08.10.2019 20:53

Güldür Güldür Show'a yeni katılan İrem Kahyacıoğlu'nun Instagram hesabından Doğa Rutkay'ı etiketleyerek paylaştığı ceviz kırma videosu sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti.

İrem Kahyacıoğlu

"PARAYI BULUNCA NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRIYORLAR"

Çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara veren Doğa Rutkay yaptığı hareketle sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Doğa Rutkay'ın son model telefonuyla ceviz kırması sonrası sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntüler yer aldığı videoya, "Ünlüler parayı bulunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar." yorumunda bulundu.

Doğa Rutkay
Son model telefonuyla ceviz kıran Doğa Rutkay tepki topladı

Doğa Rutkay, Magazin

YORUMLAR(12)
TELEFONCU:Biz telefonu bunun için üretmedik. Cevizi kafasıyla kırsa yeridir
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BLACK SWORD:Ben de birgün zengin olursam aston martin vulcan alıp Trabzon-Bayburt uçurumundan aşağıya doğru ölüm drifti yapacağım(!)
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MSDS:Bunlar hangi milletin sanatçısı . .
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KIZGIN:GÖRGÜSÜZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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OHAOO:Bunun da kırdığı cevizler bini geçti
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İSİMSİZ:Tam bir leşş
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BUNGALOV EV:365 gün.Bu karıyı hıç sevmedim.Zaten babasınıda sevmezdim.
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Belliki telefon bozuk bir işe yarasın diye bebesine ceviz kırıyor
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KUETOS™:dünyanin her tarafinda toplumdan kopmus bir simarik derler böylesine. mlsf sözde türk.
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FERHAT:para artık böyle olanda var olmayanda yok olanda kendi arasında çeviriyor
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