Son on yılda beyaz perdeye bu filmler damga vurdu

Seyirci ilgisinin her geçen yıl arttığı sinema sektörü, özellikle yılsonlarında büyük bir hareketlilik yaşıyor. Birbirinden iddialı projelerin boy gösterdiği beyaz perdeye, son yıllarda yerli yapımların damga vurması ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.Medya takip kurumu Ajans Press, son on yılda beyaz perdeye damga vuran yapımları inceledi. Ajans Press'in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgiler ışığında gerçekleştirdiği araştırmada, 2009-2018 döneminde yıllara göre en çok izlenen yapımlar belli oldu.2009 yılında en fazla seyirciye ulaşan film Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 2'si oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu New York'ta Beş Minare 2010 yılının en çok izlenen filmi olmayı başardı. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah 2, 2011 yılının en fazla seyirci toplayan yapımı olurken, 2012 yılının en fazla izlenen yapımı Fetih 1453 olarak kayıtlara geçti. Takvimler 2013 yılına çevrildiğinde ise yıla damgasına vuran bir komedi yapımı oldu; Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde yer aldığı Düğün Dernek filmi yılın en çok izleneni olmayı başardı.2014 yılında en fazla seyirci toplayan yapım da yine bir komedi filmi, Recep İvedik 4. 2015 yılında Düğün Dernek 2: Sünnet zirvede yer alırken, 2016'da Dağ 2, 2017'de ise Recep İvedik 5 en çok seyirci sayısına ulaşan yapımlar oldu. 2018 yılına geldiğimizde, arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi karşımıza çıkıyor. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Müslüm, geçtiğimiz yılın en çok izlenen yapımı olarak zirvede yer aldı. Sinema seyircisinin yerli yapımlara gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmazken, yıllara göre zirvede yer alan filmlerde ise en fazla tercih edilen türün komedi olduğu görüldü.Ajans Press ve ITS Medya tarafından gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde sektörün medya karnesi de belli oldu. 2019 yılı yazılı basın arşivinden derlenen bilgilere göre, yıl içerisinde sinema başlığı altında 43 bin 824 haber çıkışı olduğu gözlendi. Sinema sektörü geçtiğimiz yıl 65 bin 263 haberle adından söz ettirirken, bir önceki yılın konuşulma sayısı ise 65 bin 693 olarak kayıtlara geçti.(İHA)