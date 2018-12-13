Son Rakam: 9 Ölü, 86 Yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:38



13 Aralık 2018 Perşembe 15:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara'daki tren kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Açıklamada, "9 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen olay kapsamında an itibariyle 86 yaralı bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır" denildi.(İHA)