Son Şampiyon Gençlerle Buluştu

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte şampiyon sporcu, spor yapan birinin eğitimini rahatlıkla sürdürebileceğini savundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor' etkinliği,Greko-romen stilde son iki yılın Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Metehan Başar ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı gençlerle buluşturdu. Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda yapılan ve genç yaştaki sporcuların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, sporcu Metehan Başar ve Federasyon Başkanı Musa Aydın gençlerle tecrübelerini paylaştı.

"Spor hayatın her alanında var"

Sporun insanı her şekilde geliştirdiğini söyleyen Metehan Başar, insan hayatının her alanında sporun etkisi olduğunu belirtti.Sporun fiziksel gelişimin yanı sıra zihinsel gelişimi de olumlu etkilediğini söyleyen Başar, "Mutlaka profesyonel sporcu olacağım diye bir şey yok. Sporla tanışan bir insanın spora devam etmesi halinde, bu durum mutlaka hayatının her alanına olumlu yansıyor. Fiziksel gelişimin yanında zihinsel gelişim de sağlıyor.Özgüvenli olma, doğru karar verme gibi diğer insanların bir adım önünde olmasını sağlıyor. Bundan dolayı çok küçük yaştan itibaren çocukların spor yapmasını öneriyorum" dedi.

"İdolüm; amcam"

Sporcu bir aileden geldiği için hep sporun içinde olduğunu belirten milli sporcu Metehan Başar, kendisi gibi milli sporcu olan amcası Hakkı Başar'ın maçlarını izleyerek büyüdüğünü söyledi. Amcasının maçlarını izleyerek güreş sporunu da sevdiğini dile getiren Başar, "Güreş sporunda geçmişten bugüne birçok örnek alınabilecek sporcu var. O yüzden birini örnek göstermek zor. Benim ailemde sporcuydu. Ben amcamın maçlarını izleyerek güreşe başladım. Çok küçük yaştan itibaren amcam Hakkı Başar'ın güreş müsabakalarını izliyordum televizyondan. Evet, birçok Türk sporcu uluslararası müsabakalarda madalyalar kazandı, rekorlar kırdı. Hepsine ayrı ayrı saygı duyuyorum ama benim örnek aldığım kişi, benim güreşe başlamama vesile olan ve bu başarıları elde etmemi sağlayan amcam Hakkı Başar oldu" ifadelerini kullandı.

"Spor ve eğitim aynı anda götürülebilir"

Spor ve eğitimi bir arada götürmenin zor olmadığını da savunan şampiyon sporcu,üniversitede spor bölümü dışında bir bölüm okumadığı için zaman zaman pişmanlık duyduğunu söyledi. Spor yapan bireylerin mutlaka eğitimlerine de önem vermelerini isteyen Metehan Başar,"Sporla eğitimi bir arada götürmek gerçekten kolay değil gibi duruyor. Ama bunlar aşılmayacak şeyler değil. Spor yapanlar genellikle üniversitelerin spor bölümlerini tercih ediyorlar. Genç yaştayken çok fazla idrak edemiyorsunuz, zaman zaman düşünüyorum keşke üniversitede spor bölümü değil de farklı bölüm okusaydım diye.Farklı bölümler üzerinde ihtisas yapsaydım. Keşke farklı bir mesleğim de elimde olsaydı.Spora yeni başlayanlar veya sporu profesyonel olarak yapan genç kardeşlerimizi kesinlikle eğitimlerine de önem vermelerini öneriyorum. Spor ve eğitimin aynı anda gitmesi zor gözükebilir belki ama şu anda teknoloji çağındayız. Bence spor yapan bir insan eğitimine de önem verebilir. Spor ve eğitimi aynı anda götürebilir" diye konuştu.

Birçok spor alanında Bursa'nın önemli sporcular yetiştirdiğine de dikkat çeken milli sporcu; "Bursa, güreş branşında birçok şampiyon çıkarmış bir şehir. Aynı zamanda çok önemli devlet adamlarını da yetiştirmiş bir şehir. Zaten yetiştirdiği sporcularıyla örnek olmuş bir şehir. Bursa'da önemli bir potansiyel var. Bursa,gelecekte de birçok başarılı sporcuyu yetiştirmeye devam edecek" dedi.

Başarıyı devam ettirmek istiyoruz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, Türkiye'nin güreş branşında yakaladığı başarıyı devam ettirmek istediklerini söyledi. 2016 yılında kazanılan 8 madalyanın 5'inin güreş branşından geldiğinin hatırlatılması üzerine Başkan Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu madalya sayısını en az 6'ya çıkarmamız lazım. Elde ettiğimiz başarıyı üstüne koyarak, sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Federasyon Başkanı Musa Aydın ve milli sporcu Metehan Başar davetlerinden dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Celaleddin Güneş, Ömer Cihat Bay ve Yusuf Konat ise Musa Aydın ve Metehan Başar'a etkinliğe katılımlarından dolayı çeşitli hediyeler takdim etti.