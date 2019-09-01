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Son şampiyon Sırbistan, Romanya'ya şans tanımadı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Romanya'yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

01.09.2019 18:43 Son şampiyon Sırbistan, Romanya'ya şans tanımadı
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Romanya'yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Ankara Arena'da oynanan mücadelede son şampiyon Sırbistan, Romanya'ya 25-20, 25-17 ve 25-23 setlerle üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi. Azerbaycan-Bulgaristan maçının kazananı Sırbistan'ın rakibi olacak. Romanya ise bu yenilgi ile şampiyonaya veda etti.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Agnieszka Michlic, Ilaria Vagni

Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica, Boskovic, Mirkovic, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales, Iancu, Baciu, Rogojinaru, Rus, Albu (L), (Tucmeanu, Ciucu)

Setler: 25-20, 25-17, 25-23

Süre: 1 Saat 11 Dakika (24,23,24) - ANKARA

Sırbistan Karadağ, Romanya, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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