Haberler» Güncel» Haber

Son şampiyon Sırbistan, Romanya'ya şans tanımadı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Romanya'yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

01.09.2019 18:45 Son şampiyon Sırbistan, Romanya'ya şans tanımadı
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Romanya'yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Ankara Arena'da oynanan mücadelede son şampiyon Sırbistan, Romanya'ya 25-20, 25-17 ve 25-23 setlerle üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi. Azerbaycan-Bulgaristan maçının kazananı Sırbistan'ın rakibi olacak. Romanya ise bu yenilgi ile şampiyonaya veda etti.
Salon: Ankara Arena Hakemler: Agnieszka Michlic, Ilaria Vagni Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica, Boskovic, Mirkovic, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic) Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales, Iancu, Baciu, Rogojinaru, Rus, Albu (L), (Tucmeanu, Ciucu) Setler: 25-20, 25-17, 25-23 Süre: 1 Saat 11 Dakika (24,23,24)
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Sırbistan Karadağ, voleybol, Romanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:32   Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
00:32   "Arkas Aegean Link Regatta" sona erdi
00:31   Tur minibüsü ile otobüs çarpıştı: 13 yaralı
00:29   Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (2)
00:28   Kadın yelkenciler, barış için ege'ye yelken açtı
00:28   Doğum gününü kutlamaya hazırlanırken gölette boğuldu, 1 kişi de kayıp
00:25   Kahramanmaraş'ta dereye giren anne ve kızı boğuldu