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Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 55 bandına dayandı. Aynı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 23.4, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 9.3, HDP'nin oy oranı ise 10.7 olarak belirlendi.

04.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:19

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiler üzerinden farklı hesapların yapıldığı şu günlerde anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ'NİN OYU YÜKSELİŞTE

MetroPOLL Araştırma tarafından "Türkiye'nin Nabzı ve Ekim Ayı Araştırmaları" başlığıyla yayınlanan son ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre; Eylül ayında yüzde 40.2 olan AK Parti'nin oyları, Ekim ayında 43.2'ye yükseldiği görülüyor. Aynı ankette CHP'nin oyları Eylül ayında yüzde 24.6 olarak belirlenirken, Ekim'de yüzde 23.4'e gerilediği görülüyor.

AK PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 33,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 40,2

- Ekim 2019 oy oranı: 35,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 43,2

CHP

- Eylül 2019 oy oranı 20,3 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 24,6

- Ekim 2019 oy oranı: 19,0 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 23,4

MHP

- Eylül 2019 oy oranı 8,8 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

- Ekim 2019 oy oranı: 9,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 11,9

HDP

- Eylül 2019 oy oranı 9,9 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 12,0

- Ekim 2019 oy oranı: 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

İYİ PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,5

- Ekim 2019 oy oranı: 7,5 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 9,3

EN ÇOK BEĞENİLEN SİYASİ LİDER ERDOĞAN OLMUŞTU

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar Türkiye'de en çok beğenilen siyasi isimler araştırmasının sonuçlarını da paylaşmıştı. Sancar, Twitter mesajında kasım ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en çok beğenilen siyasi isimlerde yüzde 44 ile ilk sırayı aldı. Kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 36 ile takip etti. Podyumu tamamlayan üçüncü politikacı ise yüzde 26 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Eylül, Politika, Güncel


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