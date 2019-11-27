Haberler » Güncel » Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı - Haber

Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı

Ada Araştırma'nın 26 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre sadece AK Parti ve CHP barajı geçebiliyor. Yeni kurulacak partilere oy vereceğini belirtenlerin oranı da yüzde 9,2'de kaldı.

27.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:54

Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken Ada Araştırma şirketinin "Yarın milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

AK PARTİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

26 ili kapsayan araştırmada katılımcıların yüzde 41,9'u tercihini AK Parti'den yana kullanırken, CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 21,3'te kaldı.

Aynı ankette diğer partilerin oy oranı şöyle;

- MHP: Yüzde 8,4

- İYİ Parti: Yüzde 7,5

- HDP: Yüzde 7,5

- Saadet Parti: Yüzde 2,3

YENİ KURULACAK PARTİLER YÜZDE 9,2 SEVİYESİNDE

Ankette dikkat çeken bir diğer detay da yeni kurulacak partiler oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 9,2'lik yarın milletvekili seçimi olsa tercihini yeni kurulacak partilerden yana kullanacağını ifade etti.

İşte anketten çıkan sonuç;

Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
16:44 Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü serbest bırakıldı
16:43 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD VİZYONER'19 PROGRAMINDA KONUŞTU (1)
16:42 Gökeyüp Mahallesine daha sağlıklı içme suyu
16:42 İBB Meclisi'nde gerginlik
16:42 Filipinler'de 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:20 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golü Adem Büyük'ten
27.11.2019 16:45:02