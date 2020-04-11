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Son Silah filmi fragmanı! Son Silah filmi oyuncuları - Son Silah konusu

End of a Gun adıyla 23 Eylül 2016 yılında gösterime giren Son Silah filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. Keoni Waxman'ın yönetmenliğini üstlendiği ABD yapımı aksiyon filmi; eski bir federal ajanın, uyuşturucu baronunun kız arkadaşı nedeniyle suça karışmasını konu ediniyor. Son Silah filmi fragmanı, oyuncuları haberimizde.

11.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:13

Son Silah filmi senaryosunu Keoni Waxman ve Chuck Hustmyre kaleme aldı. Aksiyon ve gerilim filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Steven Seagal'ın başrolde yer aldığı Son Silah filmi, kadrosunda Jade Ewen, Florin Piersic Jr., Ovidiu Niculescu gibi isimler yer alıyor. End of a Gun filmi konusu nedir? İşte, Son Silah oyuncuları...

Son Silah filmi full izle...

SON SİLAH FİLMİ KONUSU

Decker, görevini başarıyla yaparak emekli olmuş ve büyük bir alışveriş merkezinde güvenlik departmanı sorumlusu olarak işe başlayan eski bir federal ajandır. Tek isteği sakin ve huzur dolu bir yaşam sürmektir. Ancak etrafındaki olaylara kayıtsız kalamayan Decker, bir gün tehlike içindeki bir kadını kurtarır. Emekli ajan sonradan asıl tehlikenin bu kadın olduğunu öğrenecektir. Kadın büyük ve tehlikeli uyuşturucu baronunun metresidir ve Decker'ı ölümcül planına ortak eder.

Son Silah filmi fragmanı! Son Silah filmi oyuncuları - Son Silah konusu

SON SİLAH OYUNCULARI

Amerika yapımı aksiyon ve gerilim filmi Son Silah, 2016 yılında gösterime girdi. Filmin başarılı oyuncu kadrosund; Steven Seagal, Jade Ewen, Florin Piersic Jr., Ovidiu Niculescu, Claudiu Bleont, George Remes, Troy Miller, Jonathan Rosenthal, Radu Andrei Micu ve Alexandre Nguyen yer alıyor.

Son Silah filmi fragmanı! Son Silah filmi oyuncuları - Son Silah konusu
Son Silah filmi fragmanı! Son Silah filmi oyuncuları - Son Silah konusu
Son Silah filmi fragmanı! Son Silah filmi oyuncuları - Son Silah konusu
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Steven Seagal, Gündem, Sinema, Güncel
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