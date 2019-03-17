Son Siper Cumhur İttifakı'dır"

Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın düşmesini, İstiklal Marşımızın susmasını, inancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz çünkü biz Cumhur İttifakıyız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz." dedi.Bahçeli, Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti."Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz?" diyen Bahçeli, şöyle konuştu:"Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı yüzyıllarca geriye giden husumetleri hala ifade edemeyecek misiniz? Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Yeni Zelanda'da bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Kanı dökülen sadece masum ve mazlum kardeşlerimiz değil hepimiziz. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli. Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu ? Biliniz ki yedi düvel iş birlikçileriyle düşmemizi bekliyorlar. Biliniz ki Çanakkale'de yendiklerimiz İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar. Bu nedenle yegane güvence Cumhur İttifakı'dır. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Mahalli idareler yönetimleri de yeni hükümet sistemine uygun olmalıdır. Bir olursak Çanakkale'de olduğu gibi bu milleti geçemezler. El ele verirsek güç birliği içinde olursak Türkiye'yi yenemezler."Ülkenin geleceğinin, milletin bekasının çok yüksek risk ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemin yaşandığını, bunun içerideki iş birlikçiler nedeniyle Çanakkale Savaşı döneminden farklı olarak daha derin ve sinsi bir kuşatma olduğunu aktaran Bahçeli, "Milli Mücadele'de yüksek irade göstererek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi bugün de Cumhur İttifakı halinde benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Ancak bu kez maruz kaldığımız yüksek tehdit ve ileri tehlikeler daha sinsi, kapsamlı ve zorludur. Çünkü kökü dışarıda, ucu ve bağlantıları içerdedir."Türk milletinin tarihinin tekerrür ettiğini dün Çanakkale'deki düşmanların değişse bile emeller ve iş birlikçilerin tanıdık olduğunu ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın düşmesini, İstiklal Marşımızın susmasını, inancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz. Dün ecdadımız reddetmişti, bugün Cumhur İttifakı, dün 57. Alay şehadete hazırdı, bugün Cumhur İttifakı, biz zilletin dayatmalarını bozmak için varız, var olmaya da devam edeceğiz."Türk milletinin Çanakkale'de milletçe kahraman olduğunu, 15 Temmuz'da ise topyekün gazi olduğunu ifade eden Bahçeli, tüm Çanakkale kahramanlarının mukaddes hatıralarını yad etti.Bahçeli konuşmasını şu sözlerle tamamladı:"Onlara ve emanetlerine layık olmak gayretiyle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu ihtişamlı ve inanılmaz zaferin yaşaması için Cumhur İttifakı diyoruz. Buradan Türk milleti için hasmane duygular besleyenlere sesleniyorum. Buradan 104 yıl sonra Türk milletine kefen biçmeye hazırlananları uyarıyorum. Sakın aldanmayın. Sakın yanlış hesap yapmayın. 104 yıl önce bu hatanın bedelini Çanakkale'de ödediniz. İş birlikçilerinize bakarak, Türk milletini çaresiz sanmayın. İşte Cumhur İttifakı, işte Türkiye, işte kahraman İzmir, dimdik ayaktalar. Bu burçları asla geçemezsiniz. Türk milletinin hisarlarını kesinlikle aşamazsanız. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı'dır. Son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir."(Bitti)