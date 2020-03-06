Son teknolojik gelişmelerin konuşulduğu IT forum 2020 sona erdi.

Birçok yerli ve yabancı sponsor firma ve kurumun desteklediği etkinlikte Teknoloji Sağlayıcı firmalar, Son Kullanıcı firmalar, Operatörler, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Perakende, Enerji, Sağlık, Eğitim, Medya Temsilcileri yer aldı.

DİJİTAL DEĞİŞİM HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ

İngiltere , İrlanda, Fransa gibi ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte Dijital Dönüşüm, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Raporlama, Siber Güvenlik, Akıllı Şehirler ve KVVK gibi çok sayıda konu ele alınmıştır. Haberler.com internet sitesinin genel yayın yönetmeni Bedia Teymur'un da katıldığı etkinlikte, Teymur, haberciliğin dijitalleşmesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Gün boyu devam eden sunumlar ve panellerin yanında, sergi alanında yeni ürün ve hizmetler tanıtıldı.