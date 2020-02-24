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SON UÇAK İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ: SEFERLER TEK TARAFLI ASKIYA ALINDI

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

24.02.2020 01:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:15SON UÇAK İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ: SEFERLER TEK TARAFLI ASKIYA ALINDI
KORONAVİRÜS nedeniyle 'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolculardan görüntüler

-Bagaj alım alınından görüntüler

-Yolcuların koruyucu maske takması


- İstanbul

Sağlık Bakanlığı, İstanbul, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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