27 Kasım 2018 Salı 16:10



27 Kasım 2018 Salı 16:10

Son yolculuğuna uğurlamaya bisikletleriyle geldiler... Kazada hayatını kaybeden bisikletçi defnedildiBisikletleriyle gezintiye çıkan talihsiz çifti kaza ayırdıMANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşiyle birlikte bisiklet turu yaparken minibüsün arkadan çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden inşaat yüksek mühendisi Serhat Baydar son yolculuğuna uğurlandı. Baydar'ı, bisikletçi arkadaşları yalnız bırakmazken, hastanede tedavisi süren eşi Hilal Baydar'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza, 25 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında, eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Muradiye Mahallesi yönüne giden Murat P. yönetimindeki 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, iki çocuk babası Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar'ın bisikletlerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karı- koca, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Serhat Baydar'ı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne, Hilal Baydar'ı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ)'nde görevli inşaat yüksek mühendisi Serhat Baydar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serhat Baydar'ın cenaze namazı bugün öğle namazına müteaakip Hatuniye Camii'nde kılındı. Baydar'ı son yolculuğuna çalışma arkadaşları ve bağlı bulunduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneğinin bisikletçi üyeleri de yalnız bırakmadı. Ayrıca törene MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun da katıldı. Kılınan namazın ardından Baydar'ın cenazesi Kırtık mezarlığına defnedildi. Serhat Baydar'ın eşi Hilal Baydar'ın ise tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Cenaze töreni öncesi bisikletçiler duruma tepki gösterdi. Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Yüksel Gemici, sürücülerin kendilerine trafikte saygı göstermediğinden yakınarak şunları söyledi: "Bir arkadaşımız trafik kazasında hayatını kaybetti. Son günlerde Manisa'da bisiklet kazaları o kadar art arda oldu ki, bisikletliler olarak neredeyse artık sokağa çıkar duruma geldik. Yollarımız çok yetersiz. Bisiklet yolumuz yok. Sürücülerimiz çok yetersiz. Biz bisiklet ile sokağa çıktığımızda bir hayvan bile geçse sürücüler kendini kasıyor ama bisikletli gördüğünde sanki kendilerine saldırılacakmış gibi bakıyorlar. Ceza almayacaklarını bilseler, üzerimize sürüp ezecekler. Bir insan eşini alıp çocuğunu alıp bisikletle yol kenarında spor yapıp gezemeyecek mi? Bisikletlilere saygı yok."Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyesi Yaşar Doğru ise, "Buradan yetkililere sesleniyorum. Burada bir kaza oldu. İki tane körpe yavru çocuk kaldı. Arkadaşımız hayatını kaybetti, eşi de ağır yaralı. Bunun sorumlusu kim. Benim haklarım ne olacak. Biz bisiklet kullanmayacak mıyız? Türkiye Cumhuriyeti'nde benim bisiklet kullanmaya hakkım yok mu? Bakın bir olay oldu. Bundan sonra mı tedbir alınması lazım" dedi.