Parçaları üzerimde görebileceğiniz denemeli alışveriş videoları istemiştiniz. Son zamanlarda aldığım şeyleri bu videoda üzerimde göstererek paylaştım. "O fiyata nasıl bulabildin?" gibi soruları alışveriş videolarımdan sonra çok sık görüyorum. Pahalı parçalar nasıl daha ucuza alınır gibi alışveriş önerilerimi de bu videoda paylaştım. Satacağım ürünleri dolabımda görebilirisiniz.??
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07 Kasım 2018 Çarşamba 18:04