26 Mart 2019, 22:42
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Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı

Sonar araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Aydın'a ilişkin yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart yerel seçimleri için yaptıkları son anketi sosyal medya hesabından paylaştı. Bayrakçı, Twitter hesabından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Aydın illerinin seçim sonuçlarını açıkladı. İstanbul'da AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğunu belirten Bayrakçı, Ankara'da ise CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğunu ifade etti. İzmir de ise CHP'nin adayı Tunç Soyer önde yer alıyor.

Anket sonuçları şu şekilde:

İzmir, Ankara, İstanbul, Güncel