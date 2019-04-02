Sonat Ataman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BOLU KIBRISCIK belediye başkan adayı olan Sonat Ataman isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU KIBRISCIK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sonat Ataman isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BOLU KIBRISCIK adayı Sonat Ataman kimdir? BTP BOLU KIBRISCIK adayı Sonat Ataman yüzde kaç oy aldı?

Sonat Ataman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BOLU KIBRISCIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Sonat Ataman KIBRISCIK ilçesinde % 3,08 oranında oy almıştır. KIBRISCIK ilçesinde % 3,08 oranında oy olan Sonat Ataman adlı BTP adayı toplamda 23 adet oy sayısına ulaştı.

BOLU KIBRISCIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.