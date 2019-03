Sonat Emre'ye Babadan Yarı Uyumlu İlik Nakli Yapılacak

Kaynak: DHA

ANTALYA'da 10 yaşından beri tedavi gören Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan (14) için uygun ilik bulunamayınca, babadan yarı uyumlu nakil gerçekleştirilme kararı alındı.Antalya'da, 4 yıl önce baş dönmesi ve ağrı şikayetiyle ailesinin hastaneye götürdüğü ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sonat Emre Özcan'a, ALL teşhisi konuldu. İlaç tedavisi görmeye başlayan Sonat Emre'nin sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gerektiği belirtildi. Yakın çevresinde uygun ilik bulunamayınca ailesi, Sonat Emre için donör arayışına girdi. Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Sonat Emre için kampanya başlatıldı. Türkiye genelinde binlerce kişinin destek verdiği kampanyalardan sonuç alınamadı.BABADAN NAKİL YAPILACAKDoktorlar, uygun ilik bulunamayınca haploidentik (yarı uyumlu) nakil kararı aldı. Doktorlar baba Onur Özcan'dan gerçekleşecek işlem sonrası, eğer ilik yüzde 50 uyum sağlamaz ise bu kez anne Sinem Güney Kuru'dan yarı uyumlu nakil işlemi gerçekleştirilecek.Sonat Emre Özcan'ın müzik öğretmeni annesi Sinem Güney Kuru, operasyonun gelecek hafta içinde yapılacağını kaydetti. Sonat Emre için uygun ilik bulma süresinin devam edeceğini belirten Kuru, "Bu iliğin çalışmaması ya da başka sebeplerden dolayı uymaması durumunda tekrar 10'da 10 uyumlu iliğe ihtiyacımız olabilir. Başından beri haploidentik nakli istemedim. Tam uyumlu nakil için ilik arıyoruz ve hala aramaya devam ediyoruz. Ancak son haftaya girdik. Bu hafta tam uyumlu ilik bulunmazsa babadan yarı uyumlu nakil gerçekleştirilecek. Eğer babadan alınan ilik yüzde 50 uyum sağlamazsa, bu kez benden alınacak" dedi.Oğlunun nakil için hazırlandığını, kemoterapi görmeye devam ettiğini ve moralinin çok yüksel olduğunu da ifade eden Sinem Güney Kuru, "Madem nakil sonrası yine nakil olabiliyorsa, neden bu kadar beklendi?' diye sorulabilir. Bunun sebebi, kemoterapiler çok ağır, nakil terapisi daha da ağır, tamamen sıfırlamak üzerine olan bir kemoterapi. O yüzden organları zarar görebilir. Bu sebeple bunun sürekli yapılması her seferinde onun riskini artırıyor. Bu bakımdan önce bulunması çok önemliydi, ama bulunamadı. O yüzden şimdi birkaç gün içerisinde yarı uyumlu nakle giriyoruz" diye konuştu.- Antalya