Sonay Öztan Gökhan: Güzel gülümseme sırlarını anlattı

Ahenkli ve güzel bir gülümseme iletişim başarısında kişiye çok büyük bir avantaj sağlar. Güzel bir gülüş için kişiye özel gülüş tasarımları yapılabilir. Dr. Sonay Öztan Gökhan bu işlemleri anlattı...

Kişiye özel gülüş tasarımı

Kişiye özel gülüş tasarımı hekimlik ve sanatın birleştirilerek sağlıklı ve ideal bir gülümsemenin kazandırılmasıdır.

Gülüş tasarımında kullanılan bir takım yardımcı teknikler vardır. Diş hekimiyle planlanan gülüş tasarımında bu yardımcı teknikler hayata geçirilir. Bunun için porselen lamina venerler kullanılır.

Porselen lamina venerler

Porselen laminat venerler dişlerin üst yüzeyine yapıştırılan ince porselen yapraklardır. Estetik diş ekiminde en çok kullanılan tekniktir. Dişten çok az madde kaldırılarak ya da hiç madde kaldırılmadan restorasyon uygulanmaktadır. Bu sayede mevcut diş dokusu korunur sistem ışığı ideal yansıtabildiği için görüntüyü doğal dişten ayırmak mümkün değildir.

Beyazlatma sistemleri

Kişinin doğal diş renginin daha beyaz ve ışıltılı olmasını sağlar. Travma, yaşlılık ve çeşitli ilaçlar da meydana gelen kalıcı renklenmeyenleri ortadan kaldırabilir.

Estetik restorasyonlar

Çürük dişlerin doldurulması eskimiş renkli işmiş dolguların yenilenmesi mine'yi uyumlu ve aynı renkte gelişmiş kompozit ve seramik yani porselen materyaller ile sağlanır.

Metal desteksiz tam porselen venerler

Diş görünümünü ve diş sağlığını geliştirmek amacıyla çok hasarlı ya da daha önceden kesilmiş dişlere uygulanmaktadır.

Kozmetik düzenleme

Mine plastisi olarak da adlandırılan bu işlem de diş yapısından kaynaklanan şekil bozuklukları dişlerin mine dokusunda yapılan minimal ve özel aşındırmayanlarla düzenlenir. Kısaca herkes senin 100 tipine uyacak görüşü farklıdır. Doktorunuza tam olarak ne istediğini de çok iyi anlattım tüm aşamalarda onunla birlikte karar vermeniz mutlaka iyi bir merkezi ve güvendiğiniz bir hekime gitmeniz lazım.