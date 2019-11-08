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Sonbahar Denizli'de bir başka güzel

Sonbahar Denizli'de bir başka güzel Sonbaharın kendisini hissettirdiği Denizli'de kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyorDENİZLİ - Sohbaharın kendisini hissettirdiği Denizli'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

08.11.2019 23:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:03
Sonbahar 'de bir başka güzel
Sonbaharın kendisini hissettirdiği Denizli'de kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor
DENİZLİ - Sohbaharın kendisini hissettirdiği Denizli'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Sonbaharın gelmesi ile Denizli'de ortaya çıkan manzaralar, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Kentin özellikle doğası dikkat çekerken, eski yapılar ile ağaçların birleşmesi izleyenleri mest ediyor. Güney ilçesinde bulunan şelale özellikle hafta sonraları fotoğraf tutkunlarının değişilmez adresi oluyor. Çal ilçesinde bulunan tarihi Hançalar Köprüsü de doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk adresleri arasında yer alıyor. Sonbaharın tüm renkleri Denizli'nin genelinde görülüyor.
İhlas Ajansı ekipleri Denizli'de Sonbahar manzaralarını havadan görüntüledi.
Sonbahar Denizli'de bir başka güzel

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA


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