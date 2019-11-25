Haberler » Güncel » Sonbahar doğa yürüyüşleri sona erdi - Haber

Sonbahar doğa yürüyüşleri sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Hendek-Turnalık parkuru ile sona erdi.

25.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:25Sonbahar doğa yürüyüşleri sona erdi
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Hendek-Turnalık parkuru ile sona erdi.

16 kilometre uzunluğundaki parkurda doğaseverler, doğal güzellikler arasında yürüyüş yaparak keyifli bir Pazar gününü geride bıraktı. 8 hafta boyunca şehrin birbirinden farklı eşsiz güzelliklerinin keşfedildiği Sonbahar Doğa Yürüyüşlerine toplam bin 800 doğasever katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yürüyüşlere ilgi gösteren tüm Sakaryalılar'a teşekkür edildi.

Sonbahar Doğa Yürüyüşlerinin tamamlanmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimizi Hendek-Turnalık\Çiğdem parkuru ile tamamladık. 8 hafta boyunca şehrimizin eşsiz güzelliklerine doğru yolculuk yaptığımız yürüyüşlerimize katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de yürüyüşlerimizde buluşacak, şehrimizi eşsiz güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Evinde uyuşturucu çoğaltan şüpheli tutuklandı
15:08 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
15:08 Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi
15:03 Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri Şeker zarar görürse Kayseri çiftçisi...
15:03 Van Kitap Fuarı kapılarını 3. kez açıyor
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:14 İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 15:09:33