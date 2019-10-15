Haberler » Güncel » Sonbahar döneminde de yüzme havuzlarına yoğun ilgi

Sonbahar döneminde de yüzme havuzlarına yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesince şehrin iki bölgesine yaptırılan ve hizmet veren iki yüzme havuzuna vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

15.10.2019 11:19Sonbahar döneminde de yüzme havuzlarına yoğun ilgi
Melikgazi Belediyesince şehrin iki bölgesine yaptırılan ve hizmet veren iki yüzme havuzuna vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzuna vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini ifade ederek, "Melikgazi Belediyesi olarak haftanın 7 günü hizmet veren Tınaztepe ve Danışmentgazi yüzme havuzlarına özellikle bayanların büyük ilgisi olmaktadır. Haftanın belirli günlerinde belirli yaş gruplarına tahsis edilen yüzme havuzlarımız sık sık temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Öncelikle çocuklara tahsis edilen havuz daha çok gündüzleri hizmet verirken saat 17.00'den itibaren erkeklere tahsis edilmiştir. Dolayısıyla her yaş grubuna hizmet vermektedir. Yazın sıcaktan bulananlara hizmet veren havuzlar uzun kış akşamlarında ılık su halinde de hizmet vermektedir." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:50 GÜNGÖREN'DE MİNİBÜS KAHYALARININ KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI
12:50 Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası…
12:45 Büyükçekmece'de riskli bulunan 2 binanın yıkımı gerçekleştirildi
12:45 Akdeniz'de yeni sokak açma çalışmaları sürüyor
12:44 MATHAP' dan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek
12:44 Aksaray'da Somuncu Baba minyatür müzesi yenilendi
12:49 Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor
15.10.2019 12:51:26