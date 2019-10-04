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Sonbahar modasında bohem rüzgarı esecek

DEFACTO'nun bu sezon için hazırladığı koleksiyonda çiçek desenleri ve etnik baskılardan oluşan bohem parçalar ön plana çıktı.

04.10.2019 10:00Sonbahar modasında bohem rüzgarı esecek
DEFACTO'nun bu sezon için hazırladığı koleksiyonda çiçek desenleri ve etnik baskılardan oluşan bohem parçalar ön plana çıktı.

Soğuk mevsimde bohem stiliyle muhteşem görünmek isteyen kadınlar için DeFacto, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu içerisinde bohem serisini beğeniye sundu. Kahverengi ve mürdüm renklerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda bluzlardan gömleklere, elbiselerden eteklere, slopetlerden pantolonlara kadar birçok alternatif yer alıyor. Çiçek desenli elbiseler, bohem ve kış arasındaki dengeyi kuruyor. Kadife ve süetlerin ön plana çıktığı koleksiyon, çizme ve botlarla kombinlenebiliyor.



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Kaynak: DHA

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