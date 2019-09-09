Sonbaharda 4 yeni program sinemaseverleri bekliyor

İSTANBUL MODERN SİNEMA'DA YENİ SEZON BAŞLIYOR

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla yeni sezona 4 ayrı programla giriyor. Bir Başka Rusya programıyla başlayan yeni sezon, Fear and Fantasy Festival, Almanya'dan Yepyeni Filmler ve bu yıl sekizinci kez düzenlenecek Biz de Varız seçkisiyle devam edecek

EYLÜL'DE BİR BAŞKA RUSYA

İstanbul Modern Sinema sezonu Bir Başka Rusya ile açıyor. Seagull Film işbirliğiyle gerçekleşen program 21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vurmuş çağdaş Rus sinemasının karanlıkta kalan yüzüne bakıyor. Depresif ve kayıp bir Rusya resmi yerine, Komünizm sonrası ve hızla küreselleşen toplumda genç nüfusun değişen kimlik arayışlarına dair alternatif hikaye ve karakterlere yer veren bu filmler 19-29 Eylül tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

FEAR AND FANTASY FESTİVAL BU YIL EKİM'DE İSTANBUL MODERN SİNEMA'DA

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen korku ve fantastik türlerinde hem film hem farklı sanat dallarından çalışmaları bir araya getiren festivalin ikincisi bu yıl 17-27 Ekim arasında İstanbul Modern Sinema'nın seçkisiyle izleyiciyle buluşacak. Müge Turan'ın küratörlüğünde gerçekleşecek programda korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya geliyor.

ALMANYA'DAN YEPYENİ FİLMLER

Goethe Institut işbirliğiyle hayata geçen ve 11'inci kez sinemaseverle buluşan Almanya'dan Yepyeni Filmler programında Alman sinemasının son yıl öne çıkan hit yapımlarına yer verilecek. 21 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek program kapsamında Türkiye'de ilk defa izleyiciyle buluşacak pek çok ödüllü yapım yer alıyor.

BİZ DE VARIZ!

İstanbul Modern Sinema'nın en sevilen programlarından Biz de Varız! 8 yaşında! 12-22 Aralık'ta gerçekleşecek programda Türkiye Sineması'ndan içerik ve form adına taze fikirler, yeni bakışlar sunan en taze ve ilginç filmler izleyiciyle buluşacak. Her yıl olduğu gibi film gösterimlerine yönetmenler ve film ekipleri eşlik edecek.