Haberler » Güncel » 'Sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranı daha yüksektir' - Haber

'Sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranı daha yüksektir'

ORMAN Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında dikilen fidanların büyük kısmının kuruyacağı iddialarıyla ilgili, "Sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranının çok yüksek olduğu, daha sağlıklı geliştiği ve hızlı büyüdüğü bilimsel çalışmalar...

12.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:24'Sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranı daha yüksektir'

ORMAN Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında dikilen fidanların büyük kısmının kuruyacağı iddialarıyla ilgili, "Sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranının çok yüksek olduğu, daha sağlıklı geliştiği ve hızlı büyüdüğü bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur" dedi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz, son 20 yılda dünyadaki orman varlığı azalırken, 'deki ormanların yapılan çalışmalar sonucu giderek arttığını bildirdi. Türkyılmaz, "Orman varlığını arttırma konusunda dünyaya örnek 180 yıllık 2 asra yakın tecrübesiyle birçok başarıya imza atmış Orman Genel Müdürlüğümüz, bu kez de ağaçlandırma ve orman konularında toplumsal bilinci artırmak üzere yeni bir seferberliğe imza atmıştır. 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefi ile yola çıkan ve geleceğe nefes sloganıyla toplumun tamamından destek bulmuş bu etkinlik için bakanlığımız ve genel müdürlüğümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz. 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan genelge ile 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilmesi ise bu emeklerin taçlandırılması adına son derece mutluluk vericidir" dedi.

'FİDANLAR, KÖK FAALİYETLERİ BAŞLAMADAN DİKİLMELİDİR'

Türkyılmaz, fidan dikimi için Kasım ayının uygun olmadığı iddialarıyla ilgili ise "Bu seferberlik, daha yeşil bir Türkiye sevdasıyla toplumun tüm kesimlerinden destek bulmuşken, anlam verilemez şekilde bazı olumsuz yaklaşımların olması üzüntü vericidir. Olumsuz yaklaşımlarla ilgili bilinmelidir ki, ağaçlandırma çalışmalarında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri; fidanların fizyolojik hareketlerinin olduğu zamanda yani vejetasyon döneminde dikilmemesidir. Bunun dışında fidan uyku halinde olduğu dönemlerde dikilebilmektedir. Fidanlarda vejetasyonun başlaması ile birlikte ilk olarak kök faaliyeti başlamakta olduğundan, bu kök faaliyeti ile topraktan su alarak fidanın bütün organlarına su taşınmaktadır. Bu yüzden fidanların dikildiği yerde tutunabilmesi ve kurumaması için kök faaliyetlerinin başlamasından önce fidanlar dikilmelidir" dedi.

'NİSAN AYINA KADAR DİKİLEBİLİR'

Eylül ayından itibaren kök faaliyetinin başladığı nisan ayına kadar, fidan dikilebileceğine vurgu yapan Türkyılmaz, "Zira sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranının çok yüksek olduğu, daha sağlıklı geliştiği ve hızlı büyüdüğü bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Ayrıca ormancılıkta fidan dikimi çıplak köklü ve tüplü olarak yapılmakta olup, 11 milyon fidan kampanyasındaki fidanların tamamı tüplü olarak dikilmiştir. Tüplü fidanların zor ekolojik şartlarda bile tutma oranı çok yüksektir. Ülkemizde yıllardır, genelin dışında yöresel olarak fidanların hangi tarihte dikilmeye başlanacağı ve hangi tarihten sonra dikilmeyeceği net olarak bilinmektedir. Durum böyleyken 11 Kasım'da fidan dikilmeyeceği yönünde bilgi ve iddialar bilimsel gerçekler ile bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.



Hasan Türkyılmaz, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:00 Kompost ünitesi haftada bin 400 litre pazar atığını gübreye çevirecek
18:58 Avustralya'da orman yangınları sürüyor
18:55 4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı
18:52 Edirne bakan yardımcısı kaymakcı: avrupa'nın sınırları türkiye'nin güneydoğu sınırlarıdır
18:52 Giresun rabia naz'ın babası, dna örneği alınması için savcılığa başvurdu-arşiv
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
18:37 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:45 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 19:01:50