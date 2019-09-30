Sonbaharda sanatla dolu bir dönem daha sizi bekliyor

Atölye Modern'de 6 yeni seminer programı başlıyor

Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve Çağdaş Sanatı Anlamak başlıklı programlar devam ederken, Türkiye'de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri başlığı altında 6 yeni seminer de ilk kez sanatseverlerle buluşuyor

Atölye Modern'de on dokuzuncu seminer dönemi sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek yeni programlar eşliğinde başlıyor. Katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve çağdaş sanat nedir sorusunun yanıtını aramakla başlayan Çağdaş Sanatı Anlamak seminerleri yeni dönemde de devam ediyor.

Sanatçıların gözünden çağdaş sanatın dinamikleri

Atölye Modern sonbahar 2019 döneminde katılımcılarına 6 çağdaş sanatçının yönetiminde düzenlenen Türkiye'de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri seminer programını hazırladı. Program, 1980'den günümüze Türkiye'de çağdaş sanat ortamını, sanat çalışmalarını ve sanatsal yaratıları ortaya çıkaran dinamikleri sanatçıların gözünden altı farklı seminer temasıyla işliyor.

Yaratıcı Yazarlık semineri yazar Mario Levi, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri Dr. Öğr. Üyesi Esra Alicavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden, Çağdaş Sanatı Anlamak semineri Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Türkiye'de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri seminerleri ise sırasıyla Öğr. Üyesi Murat Germen, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Bager Akbay, Antonio Cosentino,Doç.Dr.Zeynep Günsür ve Prof. Dr. Alper Maral yönetiminde gerçekleştiriliyor.