Sonbaharda "Semender Vadisi" Keyfi

Erdemli
Ayyıldız Gezginleri ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, sonbahar gezileri kapsamında Osmaniye
'nin Dumanlı Tepe Yaylası'ndaki Semender Vadisi'ni gezdi.
Osmaniye Dağcılık Spor Kulübü üyelerinden Semet Eraslan'ın rehberliğinde vadiyi gezen grup üyeleri, yaprakları ve yeşil tonuyla öne çıkan vadide, muhteşem bir gün geçirdi.
Erdemli Ayyıldız Gezginleri ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ferhat Adalı, yaptığı açıklamada, sonbaharda gezilecek çok güzel yerlerin olduğunu söyledi. Mersin
başta olmak üzere Adana
ve Osmaniye'deki doğa harikası yerleri görmek için rota hazırladıklarını ifade eden Adalı, "Geçen yıl Dumanlı Tepeyi sonbaharda ziyaret ederek saatlerce yeşil ve kızılın buluştuğu renkler arasında gezdik. Bu yıl ise değişiklik olsun diye hiçbir gezi ve doğa grubunun gitmediği Semender Vadisi'ni seçtik. İyi ki de burasını seçmişiz. Unutulmaz bir adrenalin yüklü vadi gezisi yaşadık. Semender Vadisi'ni gezmeye o unutulmaz anları yaşamaya keşfetmeye çağırıyoruz." dedi.
Gezginlerden Gamze Gürütüm de doğaseverlerle yürüyüşe ilk kez katıldığını ve unutulmaz bir gün geçirdiğini bildirdi.
Osmaniye
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:40