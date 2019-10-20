Sonbaharın eşsiz manzarası

ERZURUM'da sonbaharda ağaçlardaki renk cümbüşüyle birlikte, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı 'Doğal stüdyo' olarak kullanılan parklar, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerden yoğun ilgi görüyor.

Atatürk Üniversitesi tarafından denizden 1850 metre yüksekteki kent merkezine kurulan Ata Botanik Parkı, manzarasıyla ilgi görüyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan farklı renk tonlarıyla park, kendisine hayran bırakıyor. 350 dönüm arazi üzerine kurulan ve gölet, ahşap köprü, pergola, kamelya ile taş yollardan oluşan botanik parkta, adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Hafta sonu tatilini botanik parkta geçirmek isteyen aileler, eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Düğün fotoğrafçılarının 'doğal stüdyo' olarak kullandığı park, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da büyük ilgi görüyor.Sonbaharda evlenen çiftlerin şanlı olduğunu söyleyen fotoğrafçı Volkan Atar, "Renkler, botanikte çok güzel. Bu, fotoğraflara da yansıyor. Sonbahardaki çiftlerimiz biraz daha şanslı oluyor. Fotoğraflar, yaz fotoğraflarına göre yoğun yeşillikten ayrılıyor. Yeşil, sarı ve kırmızının tonları çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Güneş biraz daha yüzünü gösterdiğinde renkler daha da canlı gözüküyor" dedi.