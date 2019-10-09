Sonbaharın gelmesi 'grip aşısı' tartışmalarını başlattı

Sonbaharın gelmesi 'grip aşısı' tartışmalarını başlattıDenizlililer grip aşısı yaptırıp yaptırmama konusunda ikiye bölündüUzmanlar grip aşısı yaptırmanın hastalıktan korunmada yüzde 80'e kadar faydasının olduğunu söyledi

DENİZLİ - Sonbahar mevsiminin gelmesi ile grip hastalığı vakalarında artış yaşanmaya başlarken, hastalıkla birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda 'grip aşısı' tartışmaları başladı. Uzmanların çoğu gripten korunmak için aşının etkili olduğunun altını çizerken, bazı vatandaşlar aşı yaptırmak yerine hastalıktan korunmanın daha doğru olduğunu savundular.Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de sonbahar mevsiminin gelmesi ile grip aşısı tartışmaları yaşanmaya başlandı. Vatandaşların bir kısmı grip aşısı yaptırmaktansa gribe yakalanmamak için uğraş verdiklerini ifade ederken, bazı vatandaşlar ise aşı vurdurmalarına rağmen gribe yakalandıklarını ve bu yüzden bu yıl yaptırmayı düşünmediklerini kaydetti. Aşı yaptıran ve bu sayede hastalığa yakalanmadığını savunan vatandaşlar ise bu yılda aşı yaptıracaklarını dile getirdiler."Genelde 3-5 gün içerisinde kendiliğinden geçebilir"Özel Cerrahi Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Uzman Doktor Ahmet Bacanlı, grip döneminin ekim ayından başlayıp nisan ayına kadar devam ettiğini vurguladı. Gribin kendini ateş ve burun akıntısı ile kendini gösterdiğine dikkat çeken Bacanlı, "Grip influenza dediğimiz virüslerin sebep olduğu bir viral enfeksiyondur solunum yollarını tutuyor. Hastalarda genelde öksürük, ateş, yaygın vücut ağrısıyla bulgu veriyor. Kış aylarında özellikle ekimden başlayıp nisan'a kadar ülkemizin bulunduğu kuşakta bir salgın enfeksiyon oluşturuyor. Bu dönemde hastalarda yüksek ateşle, öksürükle, burun akıntısı, yaygın vücut ağrısıyla kendini gösteriyor. Genelde 3-5 gün içerisinde kendiliğinden geçebildiği gibi duyarlı hastalarda bu süre uzayabilir veya 3-5 günlük yatak istirahat ile geçebilir""Ateşin 2 gün devam etmesi halinde bir doktora başvurmalarını öneriyoruz"Hastalık belirtilerinin 2 günden fazla sürmesi halinde doktora başvurulmasının önemli olduğunu aktaran Bacanlı şunları söyledi:"Gribe yakalanan griple soğuk algınlığı ve nezle birbiri ile beraber kullanıyor halk arasında bizim dediğimiz grip bunlardan daha ağır seyreden daha çok ateşle kendini gösteriyor. Soğuk algınlığı ve nezleler hapşırma, burun akıntısı ile daha hafif seyreden hastalıklar, tabi her ikisi de solunum yollarıyla bulaştıkları için bu kişilerin istirahat etmeleri, ateşlerinin 2 gün devam etmesi halinde bir doktora başvurmalarını öneriyoruz. Genelde dediğim gibi soğuk algınlığı ve nezle kendiliğinden geçebilir. Toplum ve kalabalık yerlerden uzak kalmaları, soğuk su içmeleri, beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor.""Koruma oranı yüzde 70'ten 80'ne kadar değişebilir"Açıklamalarında hastalıktan korunmada grip aşısının önemli olduğunu dile getiren Bacanlı, aşı sayesinde hastalıktan korunma oranının yüzde 70'ten 80'ne kadar değiştiğini dile getirdi. Bacanlı, "Şimdi grip aşısı, bir grip hastalığı diğer hastalıklardan farklı olarak korunabilir, önlenebilir bir hastalık neyle aşılamayla önlenebilir aşıyı şu anda genel olarak herkes yaptırabilir. Yumurta alerjisi olmayan kişiler ve daha önce bu aşıya karşı alerjisi olanların dışında isteğe bağlı olarak yapılabilir. Ancak tıbben biz 6 aydan büyük olan çocuklarda, yaşlılarda, herhangi bir kronik hastalığı olanlarda veya baskılanmış olan hastalarda aşıyı öneriyoruz. Grip aşısı yaptırdıktan sonra iki hafta içerisinde koruma başlar. Koruma oranı yüzde 70'ten 80'ne kadar değişebilir. Grip aşısı olan kişilerin, grip olmama gibi kesin olmama bir şeyi yok yani 'ben grip aşısı oldum' hastalanmayacağım diye bir düşünceye girmemek lazım ancak grip aşısı olan kişileri görüyoruz ki, hasta olsa bile daha hafif seyrediyor. İki hafta sonra koruyuculuğu başlıyor ve yaklaşık 8-9 ay koruyuculuğu devam ediyor."Aşı yaptırmanın tam zamanıGrip aşısının her yıl tekrarlanmasını gerektiğini belirten Bacanlı açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Şu anda grip aşısı her yıl tekrarlanması gerekiyor. Her yıl tekrarlanmasının sebebi de bu influenza virüsünün her yıl değişik antijenik yapıları ve genetik yapılarını değiştirdikleri için, dünya sağlık örgütü (WHO), 80 ülkede değişik laboratuvarlardan o yılki hastalık yapan virüsün antijenleri toplanıyor o yıla mahsus aşı üretiliyor. Bu aşı o mevsimlerde yapılması gerekiyor. Genellikle bizim bulunduğumuz ülke kuzey yarım kürede ekim'den başlayıp Nisan'a kadar bir salgın olduğu için bizim eylül ekim gibi aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor."

Kaynak: İHA