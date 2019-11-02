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Sonbaharın renk cümbüşü havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerinde sonbaharın sarı ve yeşil tonları renk cümbüşü sunuyor.

02.11.2019 19:56
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerinde sonbaharın sarı ve yeşil tonları renk cümbüşü sunuyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün, sonbahar renkleriyle bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.
Göynük, Isırganlık, Çiçekyayla ve Yarılıgöz mevkilerinde ağaçlarda sonbaharla birlikte oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara kar yağışının ardından beyaz ton da eklendi.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeyi AA ekibi havadan drone ile görüntüledi.
Sonbaharın renk cümbüşü havadan görüntülendi

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Kaynak: AA


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