Sonbaharın tadını yürüyüşle çıkaracağınız 6 doğa harikası

Eğer siz de yürüyüş yapmayı sevenlerdenseniz havalar iyice soğumadan buralarda otel rezervasyonu yapabilirsiniz. İşte o liste.

Ihlara Vadisi

Kapadokya'nın her bir noktasının kendine has bir güzelliği var. İstanbul'dan yaklaşık olarak 7 saatlik bir otobüs yolculuğuyla ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Hasandağı'ndan püsküren lavların soğumasıyla oluşan Ihlara Vadisi de Kapadokya'nın doğal güzelliğiyle ünlü bir yürüyüş rotası. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan vadi, yürüyüş yapmayı sevenlerin gözdelerinden. Kapadokya'ya daha önce gidip peri bacalarını gezdiyseniz bu sefer de Ihlara Vadisi'ne uzun bir yürüyüş için gidebilirsiniz.Eğer Kapadokya'ya hiç gitmediyseniz de bu bahar güzel bir Kapadokya turu ardından da Ihlara Vadisi'nde bu turu yapabilirsiniz.

Likya Yolu

Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan yaklaşık 555 kilometrelik bir yürüyüş rotası. Tabii bu ilk etapta biraz göz korkutucu gelebilir ama tercih ettiğiniz mesafelerde de yürüyüşler düzenleyebileceğinizi belirtelim. Türkiye'nin en güzel plajlarını ve koylarını kapsayan bu rota üzerinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Xanthos ve Letoon gibi yerler de bulunuyor.İsterseniz koyları kapsayan bir yürüyüş planlayarak denize girebilirsiniz. İsterseniz tarihi noktaları içine alan bir planla mutlaka görülmesi gereken noktaları gezebilirsiniz. Tüm yolu yürümekse performansınıza bağlı olarak 30 ila 40 gün sürüyor. Yaz döneminde Fethiye'ye ulaşım fiyatları pahalı olsa da, bu dönemde çok uygun fiyatlara uçak bileti bulmanız mümkün.

Pürenli Yaylası

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası 1.400 metre yükseklikte gençlik kamplarının de yar aldığı bir yer. Burada doğanın uyanışına tanıklık edebileceğiniz bu yaylada küçük bir gölet bulunuyor. Yine küçük küçük tahta kulübeler de var. Buradan Mudurnu ya da Abant'a geçebilirsiniz. Doğayla baş başa kalabileceğiniz yürüyüş için ideal bir yer. Buraya yakın Güzeldere Şelalesi'ni de mutlaka gezin. İstanbul'dan günübirlik gidebilirsiniz. Geceyi orada geçirmek istemeniz durumunda ise çok uygun fiyatlı bungalov tarzı otel seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Ballıkayalar Milli Parkı

Yürüyüş turlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan Balıkkayalar Milli Parkı'nda zorluk ve kolaylık derecelerine göre parkurlar bulunuyor. Hatta tırmanma yapılabilen bir de küçük kanyon var. Kuş sesleri, yemyeşil bir doğa, göletler ne ararsanız var. Kocaeli Gebze'yi geçtikten sonra Tavşanlı tabelasına sapmanız gerekiyor. Ballıkayalar Milli Parkı içerisinde yer alan bu yerde güzel bir restoran da bulunuyor.

Polovit Kaçkarlar

Türkiye'nin en yüksek yerlerinden biri olan Polovit Yaylası adete göklerde yaşıyorsunuz izlenimi verir. Eski kervan yolu üzerindeki bu yürüyüş parkurunda yöredeki rehberlerden yardım almanızı öneririm. Kar ve buz uzun zaman erimiyor. Bu yüzden yürüyüş için bu havalar son şansınız diyebiliriz. Buradaki ormanlar dünyanın en yaşlı ormanlarından biri.

Kazdağları

Kazdağları Milli Parkı Türkiye'nin oksijeni en bol milli parklarından biri. 21 bin hektarlık bu milli park alanında sertifikalı rehber olmadan yürüyüşe izin verilmiyor. Milli park içerisinde işaretli alanlar var. Kazdağları'na en yakın havalimanı Edremit'te bulunuyor.