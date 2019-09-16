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Sondaj kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı

Aksaray'da 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

16.09.2019 19:34Sondaj kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı
Aksaray'da 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hassas Mahallesi'nde müstakil evde oturan Hüseyin Ergin, bahçedeki sondaj kuyusuna yavru kedisinin düştüğünü görünce, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kedinin 5 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler, kurtardığı kedi yavrusunu sahibi Ergin'e teslim etti.
Kedinin kuyudan çıkarılmasının ardından vatandaşlar, AFAD ekiplerini alkışladı.

Hüseyin Ergin, Aksaray, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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