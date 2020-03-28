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Sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı

Sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı Sivas'ın İmranlı ilçesinde seyir halindeki sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ın İmranlı ilçesinde seyir halindeki sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı, o anlar cep telefonu...

28.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:59
Sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı
Sivas 'ın İmranlı ilçesinde seyir halindeki sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde seyir halindeki sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, İmranlı ilçesi Taşlıca mevkiinde meydana geldi. İ.İ. yönetimindeki 06 BGD 914 plakalı sondaj makinesi yüklü kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İMAYKUT arama kurtarma, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken kamyon ile yüklü bulunan sondaj makinesi yanarak kullanılmaz hale geldi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İmranlı, Sivas, 3. Sayfa

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Sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı

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