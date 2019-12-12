Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor

ABD Senatosu'nda yapılan oylama 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısı kabul edildi. ABD Senatosu'ndan geçen sözde "Ermeni soykırımı" tasarısına Türkiye'den ilk tepki, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren Altun, "Tarih; bu kararları ABD Senatosu'nun bazı üyelerinin Türkiye'ye karşı sorumsuz ve akılcı olmayan eylemleri olarak görecek. İki ülke arasında uzun süreli bir hasara neden olan sorumlu üyeler olarak tarihe geçecekler" dedi.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ TEHLİKEYE ATMAKTADIR"

Altun, "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecektir" dedi.

"UMUT EDERİM BU HATALARDAN DÖNERLER"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi ile ilgili olarak, "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz." dedi.

TASARI TRUMP'IN MASASINA GİDECEK

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bu adımın ardında senatoda 3 kez engellenen sözde Ermeni Soykırımı tasarısı senatodan geçti. Geçen ay Temsilciler Meclisi'nden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na vurgu yapmaları dikkat çekti.