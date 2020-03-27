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#SONDAKİKA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

27.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:55
#SONDAKİKA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

#SONDAKİKA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Dünya

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