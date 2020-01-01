Haberler » Güncel » Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı - Haber

Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, söndürülmeden dökülen soba külleri nedeniyle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

01.01.2020 23:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:39
'in Edremit ilçesinde, söndürülmeden dökülen soba külleri nedeniyle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi'nde çevre sakinlerinin otopark olarak kullandığı boş arsaya söndürülmeden dökülen kül, Ercan Çevik'e ait 35 C 5880 plakalı otomobile kıvılcım sıçramasına neden oldu. Aracın alev aldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ercan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park ettiğinde çevrede soba külü olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız bilinçsiz olarak soba küllerini buraya atmış, aracım da tutuştu. Neyse ki kimsenin canına bir şey gelmedi." dedi.
Polis, külleri kimin attığını belirlemek üzere çalışma başlattı.
Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:06   Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Haber
00:06   Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı - Haber
00:05   Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Haber
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020 - Haber
00:00   Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Haber
23:38   Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Haber
22:39   Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Haber
22:15   Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Haber
21:58   Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Haber
2.01.2020 00:28:18