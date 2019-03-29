Sonel: "Tunceli'deki Çalışmalarımız Bir Başarı ve Aşk Hikayesi"

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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, valilik ve belediye olarak kente insan odaklı hizmet ettiklerini, devletin şefkatini toplumun tüm kesimlerine gösterdiklerini belirterek, "Tunceli'ye gelen misafirlerimiz diyor ki 'Tunceli'ye ne oldu, Tunceli'ye el değdi, Tunceli değişti.' Tunceli'deki çalışmalarımız, hakikaten bu bir başarı, aşk hikayesi. O aşk hikayesinin ismi de Munzur'un şehri Tunceli." dedi.Sonel, Mameki Parkı içinde hizmete açılan bir kahvede, gazetecilerle bir araya geldi. 30 Haziran 2017'de İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de hem Valilik hem de Belediye Başkan Vekilliği görevine getirildiğini hatırlatan Sonel, kentin en önemli sorunlarını hızla tespit edip şehrin özlediği huzur ortamına kavuşması için çalışmaya başladıklarını söyledi.Terörle mücadele konusundaki başarılı operasyonlarla Tunceli'nin huzur şehri olduğunu dile getiren Sonel, şehre huzur gelince yıllardır konuşulan bir çok projenin kısa sürede hayata geçirildiğini kaydetti.Sonel, şöyle devam etti:"Mameki Köprüsü ile Mavi Köprü arasında Munzur Nehri kenarındaki kıyı düzenlemeleri kapsamında 80 dönümü bu alanda olmak üzere 15 Temmuz Şehitler Parkı, Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, Anafatma güzergahına kadar yaklaşık 14 kilometre boyunca 200 bin metrekarenin üzerinde peyzaj alanları yaptık. Bunların içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kır bahçeleri, lunapark, plajlar, iskeleler, gondollar, gezi tekneleri, at çiftliğine kadar hakikaten çocuklarımızın aileleriyle hoşça vakit geçireceği alanlar inşa edildi."Sonel, görev sürecinde verimli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanıp projeleri hayat geçirdik. Bu işlerin kısa sürede hayat geçirilmesi vatandaşlarımızca hayretle karşılandı." değerlendirmesinde bulundu."Piyasaya borcumuz yok"Tunceli Valiliği ve Belediyesi olarak yaptıkları projelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Sonel, bu projelerin Tunceli'nin geleceğini şekillendireceğini belirterek, şunları söyledi:"Kayyum öncesinde belediyenin toplam borcu 29,8 milyon, kullanılan toplam kredi bu. Bizim zamanımızda kullanılan toplam kredi ise 31.7 milyon lira. Bizim bu kadar kısa sürede gerçekleştirdiğimiz 62 projenin tutarı ise 625 milyon lira ve şu an küçük esnaf dahil piyasaya borcumuz yok. Tunceli Belediyesi olarak bu kadar az kaynakla bu kadar büyük işlerin yapılmasını, duyarlı vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz. Burada asfalt, kürekle dökülüyordu. Asfalt serme makinesi ve tırlar, yeni iş makineleri aldık. Alınan araçların değeri 6 milyon 100 bin liradır. Bu da çok önemli. Yine görüntü kirliliği arz eden Munzur Çayı, Pülümür Çayı kenarında ve diğer yerlerde yaptığımız parklar, bahçelerdeki kır bahçelerinden 10 yıl içinde alınacak kira geliri 10 yıl içerisinde 11,7 milyon liradır. Yani 2029 yılına kadar belediyeye kira geliri de bırakıyoruz."Tunceli'nin en önemli sorunlardan birinin işsizlik olduğunu belirten Sonel, hayata geçirilen projelerle kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisi olmayı başardıklarını söyledi."İnsan odaklı hizmet yaptık"Tunceli'de insan odaklı hizmet yaptıklarını vurgulayan Sonel, devletin şefkatini toplumun tüm kesimlerine göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası, Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ve Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Sonel, "Türkiye'de ilk kez Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak ve bu da Tunceli'ye kısmet oldu. 2021 yılında ise bu şampiyona Fransa'da yapılacak. Brezilya'sından Çin'ine, İspanya'sından Fransa'sına kadar Şili'ye, Arjantin'e kadar dünyanın dört bir yanından bine yakın sporcu, teknik heyet, Munzur'un şehri Tunceli'ye gelecek. Munzur Nehri artık barajla değil Türkiye şampiyonası, dünya şampiyonasıyla anılıyor." diye konuştu."Tunceli bir başarı ve aşk hikayesi"Sonel, Tunceli'de hayata geçirilen tüm projelerin doğaya ve çevreye uyumlu olduğunu belirterek, çevreci kent dokusu oluşturduklarını söyledi.Herkesi Tunceli'deki değişimi, dönüşümü görmeye davet eden Sonel, "İnanın Japonya'nın Kyoto şehrine gitmeye gerek yok, gelsinler Tunceli'de sakura ağaçları var, bir iki haftaya beyaz, pembe çiçek açacaklar izlesinler. Gondol için Venedik'e gitmeye gerek yok, gelsinler burada gondol sefası yapsınlar. Özellikle yurt dışında ve yurt içinde olan Tuncelili hemşehrilerimiz başta olmak üzere Tunceli'ye gelen misafirlerimiz diyor ki 'Tunceli'ye ne oldu, Tunceli'ye el değdi, Tunceli değişti.' Tunceli'deki çalışmalarımız, hakikaten bu bir başarı, aşk hikayesi. O aşk hikayesinin ismi de Munzur'un şehri Tunceli." ifadelerini kullandı.Tuncay Sonel, konuşmaların ardından Tunceli Belediyesinde çalışan işçilerle toplu iş sözleşme görüşmelerini tamamladıklarını belirtti.İşçilere yüze 30 artış verdiklerini belirten Sonel, işçilere teşekkür ederek, imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.