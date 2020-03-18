Soner Aydoğdu ve Eren Bilen, Göztepe Gaming'e Karşı FIFA 20 Oynadı

Göztepe'nin genç kalecisi Eren Bilen ve tecrübeli orta sahası Soner Aydoğdu, Göztepe Gaming profesyonel sporcuları Ada Petük ve Berk Taşçı'ya karşı FIFA 20 oynadı. Maç boyunca bir çok eğlenceli ana sahne olan maçı Göztepe Gaming takımı 4-1 kazandı. Göztepe oyuncularının bu keyifli anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout