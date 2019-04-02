Soner Çetin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BARTIN belediye başkan adayı Soner Çetin oldu. Bağımsız adayı Soner Çetin, BARTIN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BARTIN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız BARTIN belediye başkan adayı Soner Çetin ile ilgili seçim sonuçları ve BARTIN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız BARTIN belediye başkan adayı Soner Çetin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BARTIN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BARTIN aday yarışı ve BARTIN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BARTIN Seçim Bilgileri

BARTIN belediyesi için toplam sandık sayısının 154 olduğu belirlendi.

BARTIN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 154 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BARTIN belediyesi için katılım oranının ise % 80,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BARTIN toplam seçmen sayısının ise 50.817 olduğu belirlendi.

BARTIN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 40.783 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız BARTIN Belediye Başkan Adayı Soner Çetin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BARTIN belediye başkan adayı olarak gösterilen Soner Çetin, BARTIN yarışında % 0,08 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Soner Çetin toplamda 32 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız BARTIN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.