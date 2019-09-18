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Soner Gökçe'den Hekimhan Belediyesi'ne ziyaret

31 Mart yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı makamında ziyarette bulundu.

18.09.2019 12:10Soner Gökçe'den Hekimhan Belediyesi'ne ziyaret
31 Mart yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette ilk olarak konuşan Soner Gökçe, Hekimhan'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Ne zaman gelsem burada bizi yalnız bırakmayan, Sayın Belediye Başkanımız Turan Karadağ'a teşekkür ediyorum. Ben burada misafir olarak değil ev sahibi olarak hissettiğimi belirtmek isterim. Başkanımızın enerjisi ilçemizin çehresini değiştireceğine inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi. CHP'li belediyelerin güzel hizmetlerini gölgelemek olduğunu belirten Gökçe, "Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları çok güzel hizmetler yapacak. Bunu bildikleri için böyle yapıyorlar. Biz bunların kuyruğuna takılıp gitmeyelim. Herkes aynaya, herkes kendisine baksın. Bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hesap olmamalı. Tüm belediye başkanları halk için, şehri için çalışacak. Yandaşlarının destekçilerinin cebini dolduran, sülalesini ihya eden belediye başkanı bizden değildir" dedi.

Başkan Karadağ ise "Soner Gökçe, bu memleketin bir çocuğu, kendisini burada ağırlamaktan büyük bir şeref duyuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Soner Gökçe, Hekimhan, Karadağ, Gökçe, Güncel

Kaynak: İHA

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