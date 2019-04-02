Soner Gökçe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Soner Gökçe oldu. CHP adayı Soner Gökçe, Malatya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Malatya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Soner Gökçe ile ilgili seçim sonuçları ve Malatya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Soner Gökçe oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Malatya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Malatya aday yarışı ve Malatya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Malatya Seçim Bilgileri

Malatya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.089 olduğu belirlendi.

Malatya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.089 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Malatya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 82,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Malatya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 562.216 olduğu belirlendi.

Malatya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 464.774 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Malatya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Soner Gökçe, Malatya yarışında % 23,25 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Soner Gökçe toplamda 103.770 adet oy sayısına ulaştı.

Soner Gökçe Kimdir?

15 Ekim 1976 yılında Malatya Hekimhan Deveci köyünde doğdu. 2001 yılında hukuk fakültesinde mezun oldu. 17 yıldır Malatya'da Serbest Avukatlık yapmaktadır. Baro Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu Uyeliği görevlerinde bulundu. Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı. 6 yıl Ana vatan Partisi Malatya İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP Malatya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.