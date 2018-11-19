Soner Olgun Göz'e Geldi !

Programına başlarken hekimlerin ülkenin aydınları olduğunun altını çizen Olgun "Göz hekimleri gözümüzün nuru" dedi.

Göz hekimlerinin bilgi alışverişinde bulunduğu, yeni tıbbi gelişmeleri ve ülkedeki göz hastalıklarını tartıştığı 52. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Antalya Maxx Royal otelde gerçekleşti. 2500 hekimin katıldığı kongrenin 17 Kasım 2018 Cumartesi düzenlenen gala gecesinde sahne alan Soner Olgun; hekimleri, şarkıları ve türküleri ile coşturdu.





Göz hekimleri gözümüzün nuru







Programına başlarken hekimlerin ülkenin aydınları olduğunun altını çizen Olgun "Göz hekimleri gözümüzün nuru" dedi. 4 saat boyunca sahnede kalan Soner Olgun ülkenin her bölgesinden türküleri, kendine has üslubu ile seslendirerek hekimlerin alkışını aldı. Gecede TOD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan Soner Olgun'a plaket verdi.