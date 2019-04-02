Songül Kaplan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ZONGULDAK KİLİMLİ belediye başkan adayı olan Songül Kaplan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ZONGULDAK KİLİMLİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Songül Kaplan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ZONGULDAK KİLİMLİ adayı Songül Kaplan kimdir? BTP ZONGULDAK KİLİMLİ adayı Songül Kaplan yüzde kaç oy aldı?

Songül Kaplan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ZONGULDAK KİLİMLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Songül Kaplan KİLİMLİ ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. KİLİMLİ ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Songül Kaplan adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

ZONGULDAK KİLİMLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.